بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر، اردیبهشت‌ماه امسال به بهره‌برداری رسید و اکنون با فعالیت پنج بخش درمانی، به بیماران شهرستان اشکذر و مناطق اطراف خدمات ارائه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر با همت خیر نیک‌اندیش، حاج فضل‌الله شکاری، اردیبهشت‌ماه امسال به بهره‌برداری رسید و اکنون با فعالیت پنج بخش درمانی، به بیماران شهرستان اشکذر و مناطق اطراف خدمات ارائه می‌کند.

این بیمارستان با ظرفیت مصوب ۱۵۷ تخت، در حال حاضر بخش‌های مراقبت‌های ویژه (ICU)، مراقبت‌های قلبی (CCU)، اورژانس، دیالیز و داخلی را فعال کرده است و روند توسعه خدمات آن با هدف بهره‌برداری از ظرفیت کامل بیمارستان ادامه دارد.

کلینیک تخصصی بیمارستان نیز با حضور پزشکان متخصص در رشته‌های قلب، داخلی، زنان، مغز و اعصاب و اورولوژی فعالیت می‌کند و برنامه‌ریزی برای افزایش حضور پزشکان و گسترش خدمات تخصصی در دستور کار قرار دارد.

بر اساس اعلام مسئولان بیمارستان، علاوه بر شهروندان اشکذر، بیمارانی از شهرستان‌های میبد و اردکان و همچنین شهر یزد برای دریافت خدمات درمانی به این مرکز مراجعه می‌کنند.

بیمارستان حضرت زینب (س) اشکذر با حمایت خیران و توسعه تدریجی بخش‌های درمانی، در مسیر افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سلامت قرار دارد.