به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کاظم قربان‌پور، پیش‌بینی کرد امسال ۶ هزار تن انار در شهرستان کاشمر برداشت شود که به سبب عواملی همچون گرمای تابستان، خشکسالی و خاموشی چاه‌های کشاورزی، با کاهش ۲۰ درصدی تولید نسبت به سال زراعی گذشته مواجه خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: برداشت این محصول از باغ‌های شهرستان، علاوه بر رونق اقتصادی باغداران، زمینه اشتغال فصلی حدود ۱۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی افزود: کاشمر با حدود ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت ارقام مختلف انار، از جمله خزر، شیشه‌کپ، ملس و انار قند، رتبه سوم تولید این محصول را در استان خراسان رضوی دارد.