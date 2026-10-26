دوره مربیگری فوتبال سطح B آسیا زیر نظر مدرسان فدراسیون فوتبال در بوشهر آغاز شد تا ۲۴ مربی از استان بوشهر و استان‌های همجوار، تازه‌ترین مباحث آموزشی این سطح را فرا بگیرند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در این دوره آموزشی، مربیانی از استان بوشهر و استان‌های همجوار زیر نظر غلامرضا دلگرم و حمید معماری، مدرسان فدراسیون فوتبال، در دو دوره ۹ روزه با تازه‌ترین مباحث روز فوتبال در این سطح آشنا می‌شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان وشهر در آیین افتتاح با اشاره به جایگاه فوتبال در ورزش استان، اظهار کرد: بیش از ۲۳ هزار نفر در رشته فوتبال استان بوشهر فعالیت دارند و این جمعیت، حدود یک‌سوم ورزشکاران سازمان‌یافته استان را تشکیل می‌دهد.

موسی کشتکار با تأکید بر پیشینه تاریخی فوتبال بوشهر در کشور، افزود: بزرگان و پیشکسوتان فوتبال استان در بالاترین سطوح لیگ‌های کشور و تیم‌های ملی حضور داشته‌اند و اکنون نیز سه ملی‌پوش بوشهری میراث‌دار مسیر این چهره‌های برجسته هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر ادامه داد: این استان در رشته‌های فوتبال ساحلی، فوتسال و فوتبال پایه نیز از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

کشتکار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های ورزشی، یادآور شد: در یک سال گذشته، روند توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان به‌ویژه در رشته فوتبال آغاز شده است.

وی آموزش را یکی از ارکان اساسی پیشرفت تمامی رشته‌های ورزشی دانست و تأکید کرد: ارتقای سطح مربیگری باید در فوتبال استان نمود پیدا کند که در این راستا باید از توان و دانش مربیان برای توسعه فوتبال بوشهر و تیم‌های حاضر در لیگ‌های کشوری بهره گرفته شود.