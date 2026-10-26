مدیرکل بیمه سلامت استان مرکزی با بیان این خبر گفت بیش از دو هزار زوج نابارور در این استان نشان‌دار تحت پوشش هستند و هزینه خدمات درمانی، دارویی، آزمایشگاهی و تخصصی آنان بر اساس ضوابط قانونی و در چارچوب تعهدات بیمه سلامت پرداخت می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ ابوالفضل نجاتی حمایت از زوج‌های نابارور در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانست و افزود از مجموع زوج‌های نابارور تحت پوشش ۸۰ درصد را زنان و ۲۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند و پارسال بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای آنان هزینه شد

وی پوشش خدمات تخصصی، دارویی و آزمایشگاهی زوج‌های نابارور را از جمله خدمات بیمه سلامت دانست