چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱، تروریستی مسلح پس از ورود به حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، زائران و نمازگزاران را به رگبار بست؛ حادثه‌ای که ۱۳ شهید و ۳۰ مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۴ آبان ۱۴۰۱، یک تروریست مسلح در شیراز به زائران حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) یورش برد و زائران این آستان ملکوتی را به خاک و خون کشید؛ در این حادثه تروریستی ۱۳ نفر به شهادت رسیدند و ۳۰ نفر نیز مجروح شدند.

در این حادثه تروریستی، زائران حرم شاهچراغ که از شهر‌های سیرجان، همدان، تهران، مرودشت و اراک به شیراز آمده بودند، هدف قرار گرفتند.

بسیاری از این زائران، زنان، کودکان و مردان سالخورده بودند که تروریست مسلح با شلیک رگباری به سوی آنان، حرم امین ولایت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام را به خونشان رنگین کرد.

این حادثه تروریستی، بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی و موجی از انزجار نسبت به این عمل وحشیانه را در پی داشت.

چهار سال از آن روز تلخ می‌گذرد و یاد و نام شهدا، همواره در دل مردم شیراز و مشتاقان اهل‌بیت (ع) زنده است.