پژوهشی جدید نشان می‌دهد که چت‌جی‌پی‌تی از طریق تحلیل گفت‌و‌گو‌های روزمره، اطلاعات حساس روان‌شناختی کاربران را بدون درخواست صریح آنها در حافظه خود ثبت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از فیوچریسم، نتایج یک تحقیق تازه بر روی ۸۰ کاربر واقعی، ابعاد نگران‌کننده‌ای از نحوه عملکرد حافظه چت‌جی‌پی‌تی را آشکار کرده است.

پژوهشگران با بررسی سوابق ۶۵ نفر از این کاربران، ۲ هزار و ۵۰ مورد اطلاعات ثبت شده را شناسایی کردند که نکته مهم این است که در ۹۶ درصد این موارد، ثبت یا به‌روزرسانی حافظه بدون درخواست مستقیم کاربر انجام شده است.

این مطالعه نشان می‌دهد که بیش از نیمی از این اطلاعات (۵۲ درصد)، حاوی داده‌های مربوط به وضعیت روان‌شناختی، احساسات، باور‌ها و اهداف کاربران است؛ همچنین ۲۸ درصد از این موارد شامل داده‌های شخصی حساس است که تحت قوانین حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.

پژوهشگران هشدار می‌دهند که این شناخت عمیق می‌تواند منجر به تقویت پیش‌داوری‌ها یا ارائه توصیه‌هایی شود که صرفاً بر اساس برداشت هوش مصنوعی از وضعیت شخصی یا مالی فرد است.

برای مدیریت این وضعیت، کاربران می‌توانند قابلیت حافظه را در تنظیمات خاموش کرده یا از حالت گفت‌وگوی موقت استفاده کنند، اما باید توجه داشت که غیرفعال کردن حافظه با غیرفعال کردن استفاده از گفت‌و‌گو‌ها برای بهبود مدل، متفاوت است.