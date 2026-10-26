

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، یک نیکوکار یزدی با اهدای یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به ستاد مردمی دیه استان یزد، زمینه آزادی ۲ زندانی جرائم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کرد.

این نیکوکار، کمک خود را به نیت خشنودی خداوند متعال، سلامتی خانواده و به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا (س) اهدا کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، شادی را به خانواده‌های چشم‌انتظار بازگرداند.