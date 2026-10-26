به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، دکتر فردین حسین‌زاده گفت: این گوشت‌ها در یک دستگاه خودروی سردخانه‌دار، بدون گواهی بهداشتی و به‌صورت غیرمجاز و غیراصولی منجمد شده بود که پس از توقیف با همکاری مأموران امنیتی و کارشناس شبکه دامپزشکی کاشمر، با نظارت کارشناس دامپزشکی به سردخانه منتقل شد.

وی ادامه داد: برای بررسی سلامت و کیفیت این محموله، نمونه‌برداری‌های لازم انجام شد و نمونه‌ها برای آزمایش و تعیین تکلیف به آزمایشگاه اداره کل دامپزشکی استان ارسال شده است.

حسین‌زاده با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در حمل فرآورده‌های خام دامی گفت: هرگونه جابه‌جایی دام و فرآورده‌های خام دامی باید با مجوزهای بهداشتی دامپزشکی انجام شود و خودروهای حمل نیز ملزم به داشتن کد رهگیری قرنطینه و پروانه بهداشتی هستند.

وی افزود: محموله‌ها باید در شهرستان مبدأ مجوز قرنطینه دریافت کنند و با رعایت زنجیره سرد به مقصد برسند تا سلامت و کیفیت فرآورده‌های دامی حفظ شود.