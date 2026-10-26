در بستهی از مطالبه تا پاسخ ِ امروز، پیگیر گاز رسانی به تعدادی از کوچههای روستای دستگرد بیرجند شدیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، از این پس، بسته مردمی «از مطالبه تا پاسخ» روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از بخشهای خبری سیما و رادیو شبکه خاوران پخش میشود و مطالبات شما هماستانیهای عزیز را منعکس خواهد کرد.
شما هم میتوانید مطالبات، مشکلات و درخواستهای خود از مسئولان را در قالب صدا، فیلم و عکس از طریق پیامرسانهای روبیکا، بله و ایتا به شماره زیر ارسال کنید تا در این بسته خبری پیگیری و منعکس شود.