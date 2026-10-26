رئیس اداره صمت آبادان از تشدید بازرسی‌های بازار و ثبت روزانه قیمت کالاهای اساسی خبر داد و گفت: گزارش‌های مردمی درباره تخلفات قیمتی از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت رسیدگی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بیژن بداغی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار گفت: بازرسی‌های مشترک با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی، دامپزشکی، بهداشت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اماکن انتظامی و با محوریت فرمانداری در سطح شهرستان انجام می‌شود.

وی افزود: پرونده تخلفات شناسایی‌شده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان با اشاره به نوسان قیمت برخی اقلام در روزهای اخیر ادامه داد: برای افزایش شفافیت و دسترسی مردم به قیمت‌ها، مقرر شده است قیمت کالاهای اساسی به‌صورت روزانه در سامانه مربوط ثبت شود.

بداغی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات قیمتی، گزارش خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند.

به گفته وی، گزارش‌های مردمی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بررسی و نتیجه به گزارش‌دهندگان اعلام می‌شود.

رئیس اداره صمت آبادان همچنین با اشاره به اعلام قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی در سامانه ۱۲۴ گفت: تاکنون بخشی از قیمت‌ها در این سامانه درج شده و انتشار کامل و سراسری آن‌ها به هماهنگی بیشتر نیاز دارد.

وی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق بسترهای مجازی سامانه ۱۲۴ نیز تخلفات قیمتی را ثبت و پیگیری کنند.