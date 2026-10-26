به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد و طی آن، دو سری جهیزیه به‌منظور حمایت از خانواده‌های نیازمند و تسهیل آغاز زندگی مشترک زوج‌های تحت پوشش این انجمن اهدا شد.

این اقدام در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، کاهش دغدغه‌های معیشتی و تقویت فرهنگ نوع‌دوستی و همدلی اجتماعی صورت گرفت.

حمایت از خانواده‌های زندانیان و فراهم‌کردن زمینه برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نقش مؤثری داشته باشد.