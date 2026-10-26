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همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، دو سری جهیزیه به زوجهای تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان برگزار شد و طی آن، دو سری جهیزیه بهمنظور حمایت از خانوادههای نیازمند و تسهیل آغاز زندگی مشترک زوجهای تحت پوشش این انجمن اهدا شد.
این اقدام در راستای حمایت از خانوادههای آسیبپذیر، کاهش دغدغههای معیشتی و تقویت فرهنگ نوعدوستی و همدلی اجتماعی صورت گرفت.
حمایت از خانوادههای زندانیان و فراهمکردن زمینه برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه، از جمله اقداماتی است که میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده نقش مؤثری داشته باشد.