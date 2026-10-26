کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی با هدف ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های فرهنگی و ترویج مطالعه میان کودکان و نوجوانان، دومین سفر ملی کتاب‌های حسی و لمسی را در اراک آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احسان منصوری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی، با اعلام برگزاری دومین سفر ملی کتاب‌های حسی و لمسی در این استان، گفت این کتاب‌ها با هدف استفاده ویژه از کودکان نابینا و کم‌بینا طراحی شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه این کتاب‌ها در جشنواره «رویش» توسط مربیان و متخصصان کانون تولید می‌شوند، افزود در این نمایشگاه ۱۸۲ عنوان کتاب با موضوع داستان‌های کودک عرضه شده است. منصوری تأکید کرد که در تولید این آثار، از خط بریل، حجم‌های متنوع و ساختار دست‌ساز استفاده شده تا امکان مطالعه و درک بهتر مفاهیم برای کودکان دارای اختلال بینایی فراهم شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این نمایشگاه از امروز ۴ آبان‌ماه تا ۱۴ آبان‌ماه به مدت ۱۰ روز در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مرکزی (پارک آزادی اراک) برگزار می‌شود. بازدیدکنندگان از جمله کودکان، نوجوانان، دانش‌آموزان، معلمان و مربیان می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر از این نمایشگاه بازدید کنند.