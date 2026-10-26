به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این اثر پژوهشی در حوزه مطالعات فرهنگی و نقد ادبی، نوشته «سمیر الخلیل»، نویسنده عرب‌زبان است.

نویسنده در این کتاب نشان می‌دهد که نقد فرهنگی تنها یک روش تحلیل متن نیست، بلکه رویکردی برای فهم نظام‌های فکری، تاریخی و اجتماعی است که در پسِ متون، تصاویر، رسانه‌ها و گفتمان‌های فرهنگی شکل گرفته‌اند.

بر این اساس، نقد فرهنگی به بررسی معنا‌های آشکار و پنهان در انواع گفتمان‌ها، از متن‌های ادبی گرفته تا پیام‌های رسانه‌ای، تصاویر، نماد‌ها و نشانه‌های فرهنگی می‌پردازد.

محمد فاطمی‌زاده، مترجم اثر، درباره روند ترجمه این کتاب گفت: حوزه فرهنگ و نقد فرهنگی، از بخش‌هایی است که توجه کمتری به آن شده است، چرا که بیشتر کار‌های جدی ترجمه به کتاب‌های حوزه علوم سیاسی اختصاص دارد.

من برای ترجمه اولیه این اثر حدود چهار تا پنج ماه وقت صرف کردم و با توجه به اصلاحات بسیار کتاب، برای فهم بهتر مخاطب، مفاهیم را در بخش نمایه توضیح و شرح دادیم.

او همچنین با اشاره به مسیر پیش روی خود در حوزه ترجمه، از علاقه و اهتمامش به ترجمه و تألیف آثار مرتبط با مسئله فلسطین به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوع‌های منطقه و جهان یاد کرد.