به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مرادبیگی در سخنان خود که به مناسبت ایام فاطمیه و در جمع بانوان طلبه استان، ایراد شد؛ با تحلیل ابعاد تاریخی و رسانه‌ای حوادث پس از شهادت حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: «حضرت زهرا (س) با استفاده از ابزار‌های مختلف؛ از جمله سخنرانی، اعتراض به مسئله فدک، گریه و حتی از ابزار تشییع و نماز غریبه، جریان جهاد تبیین و معرفی حقیقتِ ولایت علی بن ابی‌طالب (ع) را پیش برد تا چهره اصلی و ناب اسلام را از تحریف و پنهان‌سازی حفظ کند.»

نماینده مردم استان ایلام در ادامه به بررسی چالش‌های امنیتی و جریان‌های نفوذ در دوران کنونی پرداخت و افزود: «در حالی که تحلیل‌ها نشان می‌دهد، احتمال حملات دشمن علیه ایران قطعی است؛ اما آنچه اهمیت دارد، نحوه مدیریت این چالش‌ها و مقابله با جریان نفوذ است که به دنبال فراموش کردن خون‌های شهید و حق‌طلب بودن ملت ایران است.»

وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت توان دفاعی و ساخت موشک‌های پیشرفته برای زمین‌گیر کردن دشمن، تأکید کرد: «بر اساس سیره حضرت زهرا (س)، ما با آمادگی کامل و با تکیه بر توان دفاعی خود؛ در برابر هرگونه زورگویی و نفوذ ایستادگی می‌کنیم و وظیفه نخبگان تداوم جریان جهاد تبیین برای حفظ ارزش‌های انقلاب و مقابله با جعل حقیقت است.»