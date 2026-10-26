به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رضایی رئیس امور عشایر شهرستان آباده گفت: پنل های خورشیدی، آبرسانی و تحویل زمین از موضوعاتی بود که عشایر مطرح کردند.

رضایی افزود: کانون توسعه (شهرک تیره مختارخانلو)، شهرک و کانون توسعه شاهین‌کیخایی در دهستان خسرووشیرین، کانون توسعه و شهرک عشایری کلوان برای طایفه ۶ بلوکی و عشایر طایفه رحیمی در امتداد آزادراه اصفهان-شیراز به زودی واگذار می‌شود.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در اختیار قرار دادن تانکر آب، در نظر گرفتن سه سایت برای ساماندهی و اسکان عشایر ، اعطای وام کم بهره برای حوزه‌های دامپروری و صنایع دستی و تامین نهاده‌های دامی برای عشایر از مهم ترین اقدامات خواهد بود.