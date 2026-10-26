علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش فوتبال ایران، با حضور در آموزشگاه رزم مقدماتی حضرت ولی‌عصر آباده، خدمت وظیفه عمومی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا بیرانوند، سنگربان نام‌آشنای تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز، سه‌شنبه با مراجعه به آموزشگاه رزم مقدماتی حضرت ولی‌عصر واقع در شهرستان آباده، با پوشیدن لباس مقدس سربازی، مراحل اولیه خدمت وظیفه عمومی را کلید زد.

دوران آموزش مقدماتی این بازیکن ملی‌پوش در این مرکز طی خواهد شد و پس از اتمام این دوره و طی مراحل اداری، ادامه خدمت سربازی وی در باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز دنبال خواهد شد تا وی فعالیت‌های ورزشی خود را در چارچوب این تیم پیگیری کند.