رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اعلام شعار محوری راهپیمایی ۱۳ آبان، از برنامه‌ریزی برای برگزاری این مراسم در ۱۱۰ نقطه از استان و حرکت جمعیت اراک از میدان شهدا به سمت مصلای شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت‌الاسلام غلامرضا گودرزی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، در حاشیه نشست آمادگی برای مراسم ۱۳ آبان با اشاره به شعار محوری این روز تحت عنوان «میثاق با شهیدان؛ نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار»، بر اهمیت و ابعاد استکبارستیزی این روز تأکید کرد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد، اعلام کرد که در استان مرکزی نیز برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری شکوهمند این مراسم در ۱۱۰ نقطه در حال انجام است. گودرزی همچنین از برگزاری راهپیمایی اراک که از میدان شهدا به سمت مصلای شهر خواهد بود، خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم، به‌ویژه اقشار جوان و نوجوان، نشان‌دهنده میزان بصیرت و آگاهی جامعه در برابر دشمنان است، افزود این راهپیمایی می‌تواند مشت محکمی بر دهان استکبار و متحدان آن باشد. وی در پایان ضمن تأکید بر اهمیت این روز، از تدوین تمهیدات لازم جهت برگزاری بهتر برنامه‌های این مناسبت در سطح استان خبر داد.