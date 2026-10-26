به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سید مهدی زمانی با اشاره به اینکه فعالیت واحد‌های غیرمجاز و عرضه زعفران و عصاره‌های تقلبی در فضای مجازی و بازار، چالش جدی برای این صنف به وجود آورده است، افزود :از شهروندان و زائران درخواست می‌کنیم این محصولات را خریداری نکنند.

وی به فعالیت هزار واحد صنفی دارای پروانه در رسته‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و بسته‌بندی زعفران در مشهد اشاره کرد و یکی از مهم‌ترین معضلات این صنف را رواج پاکت‌های بی‌نام‌ونشان با برند‌های فریب دهنده در بازار و فضای مجازی خواند.

رئیس اتحادیه فروشندگان زعفران مشهد گفت: برخی افراد سودجو بدون داشتن مجوز‌های قانونی، زعفران‌های بی‌کیفیت را در فضای مجازی و مجالس با قیمت کمتر از نرخ واقعی آن عرضه می‌کنند که این مورد در واقع به حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان قانونی صنف لطمه زده است.

وی تاکید کرد: عرضه زعفران بسته‌بندی‌شده مشمول استاندارد اجباری است و مصرف‌کنندگان حتماً باید این محصول را از فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، نشان سیب سلامت و علامت استاندارد که شماره آن در پشت پاکت درج شده است، خریداری کنند.

زمانی با ابراز نگرانی از کاهش قدرت خرید شهروندان تصریح کرد: افت قدرت خرید مردم باعث شده است سهم زعفران در سوغات، بسیار کوچک شود و زائران به ناچار اقلامی مانند نخود و کشمش را جایگزین آن می‌کنند.

وی افزود: مردم دیگر توان خرید مثقالی زعفران را در بازار ندارند و آن را به صورت گرمی خریداری می‌کنند و در این راستا نقش رسانه‌ها و صدا و سیما در آگاهی‌بخشی به جامعه از خواص زعفران حیاتی است و باید با افزایش تبلیغات محیطی و معرفی خواص دارویی و غذایی زعفران، انگیزه مصرف آن را در میان مردم تقویت کرد.

اوج برداشت و عرضه زعفران از پنج آبان‌ماه آغاز می‌شود و تا پایان آذرماه ادامه دارد.