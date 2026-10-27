طرح سرشماری نفوس و مسکن شهرستان دنا در سه مرحله از طریق سامانه «دولت من» و اجرای عملیات میدانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عباس رسولی، فرماندار دنا، با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در این شهرستان گفت: این طرح به شیوه ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و بخش عمده اطلاعات خانوار‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی موجود است.

وی افزود: مراجعه‌نکردن مأموران سرشماری به برخی خانوار‌ها به معنای لحاظ‌نشدن اطلاعات آنها در سرشماری نیست.

فرماندار دنا از مردم، شهرداران و دهیاران خواست برای اجرای دقیق این طرح با عوامل سرشماری همکاری کنند.

محمدتقی محمدی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نیز با اشاره به مراحل اجرای سرشماری گفت: این طرح در سه مرحله شامل استفاده از اطلاعات ثبتی، تکمیل اینترنتی اطلاعات برخی خانوار‌ها از طریق سامانه «دولت من» و اجرای عملیات میدانی انجام می‌شود.

وی افزود: در مرحله میدانی، اطلاعات تکمیلی خانوار‌ها از جمله وضعیت اشتغال و بیکاری، نوع ساخت‌وساز ساختمان‌ها و میزان مصرف انرژی جمع‌آوری می‌شود.

محمدی بر محرمانه‌بودن اطلاعات جمع‌آوری‌شده در فرایند سرشماری تأکید کرد.