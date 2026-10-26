سنگین وزن کشتی فرنگی گفت: ۱۵ روز پیش آنژیوگرافی قلب انجام دادم، اما لطف خدا کمک کرد مدال طلا بگیرم؛ مدالم را به امام رضا (ع) تقدیم می‌کنم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فردین هدایتی پس از کسب نشان طلای وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان، اظهار داشت: همه چیز لطف خداست و لطف او شامل حالم شد تا دوبنده تیم ملی را بپوشم. دست همه را می‌بوسم، به‌خصوص حسن رنگرز که مانند پدر در کنار ما بود. همه عزیزان برای ما زحمت زیادی کشیدند.

وی افزود: حدود ۱۵ روز پیش یک عمل جراحی کوچک داشتم و آنژیوگرافی قلب انجام دادم. لطف خدا شامل حالم شد تا بتوانم بهترین کشتی‌هایم را بگیرم و دل مردم را شاد کنم.

هدایتی با اشاره به نذر خود برای کسب نشان طلا، گفت: حدود یک ماه پیش به حرم امام رضا (ع) مشرف شده بودم و نیت کردم اگر مدال بگیرم، آن را به امام رضا (ع) تقدیم کنم.

دارنده مدال طلای سنگین‌وزن کشتی فرنگی جهان در ادامه از حمایت‌های رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی قدردانی کرد و افزود: باید از علیرضا دبیر و حسن رنگرز تشکر کنم. آنها همه کار‌ها را خودشان انجام دادند و موضوع را مخفی نگه داشتند؛ حتی پدر و مادرم هم از جراحی من خبر نداشتند و تازه حالا متوجه شدند.