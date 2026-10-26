یک منبع نظامی یمن گفت: به همه سرمایه گذاران در آرامکوی عربستان سعودی توصیه می‌کنیم، پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی، شاخص‌های مالی و ارزش سهام این شرکت را زیر نظر بگیرند، زیرا این سهام امن نیست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره، یک منبع نظامی به خبرگزاری سبأ یمن گفت: به همه سرمایه گذاران در آرامکوی عربستان سعودی توصیه می‌کنیم پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی، شاخص‌های مالی و ارزش سهام این شرکت را زیر نظر بگیرند، زیرا این سهام امن نیست.

ارزش بازار این شرکت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، آن هم در حالی که عربستان درباره پیامد‌های هدف قرار گرفتن مکرر این شرکت از سوی نیرو‌های مسلح یمن، سکوت اختیار کرده است.

همچنین ، وزیران انرژی عربستان سعودی و سنگاپور اعلام کردند : عربستان قصد دارد از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ نفت خام خود را در مخازن زیرزمینی جورونگ سنگاپور ذخیره تا امنیت تامین نفت در منطقه را تقویت کند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، عرضه نفت به آسیا از مسیر تنگه هرمز را به شدت مختل کرد. پیش از جنگ، دو سوم نفت خام وارداتی آسیا از خاورمیانه تامین می‌شد.

تان سی لنگ، وزیر انرژی، تجارت و صنعت سنگاپور در نشست هفته بین المللی انرژی سنگاپور گفت: «عربستان سعودی و سنگاپور قصد مشترک خود را برای ایجاد سازوکاری اعلام می‌کنند که در چارچوب آن، نفت خام عربستان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ در مخازن زیرزمینی جورونگ ذخیره شود.»

وی افزود: «این سازوکار، تاب آوری زنجیره تامین نفت خام عربستان در جنوب شرق آسیا را افزایش می‌دهد و در صورت بروز اختلال در عرضه، به تقویت امنیت و تاب آوری انرژی سنگاپور نیز کمک می‌کند.».

آرامکوی عربستان در حال حاضر نفت خام خود را در ژاپن و کره جنوبی ذخیره می‌کند. در صورت کمبود غیرمنتظره، دولت‌های این کشور‌ها در خرید ذخایر موجود در مخازن حق تقدم دارند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده پایگاه اینترنتی آرامکوی ژاپن، ظرفیت ذخیره سازی نفت خام در اوکیناوا سپتامبر ۲۰۱۷ در چارچوب توافقی با شرکت ملی نفت، گاز و فلزات ژاپن، به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یافت.

آرامکو سال ۲۰۲۳ نیز توافقی با شرکت ملی نفت کره جنوبی امضا کرد تا به مدت پنج سال، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را در تاسیسات ذخیره سازی راهبردی این کشور در بندر اولسان نگهداری کند.