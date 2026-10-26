مردم فارس در تجمعات شب‌های اقتدار با اشاره به اعتراف رییس جمهور سابق آمریکا مبنی بر شکست این کشور در جنگ با ایران، بر لزوم ولایتمداری و حمایت از رهبری و نیرو‌های مسلح تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم فارس در تجمعات شب‌های اقتدار با اشاره به اعتراف رییس جمهور سابق آمریکا مبنی بر شکست این کشور در جنگ با ایران، بر لزوم ولایتمداری و حمایت از رهبری و نیرو‌های مسلح تاکید و اعلام کردند ایران در این جنگ دست بالارا دارد و ایستادگی و وحدت و زیرپرچم ولایت بودن عامل پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمنان بوده است.