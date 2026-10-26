عملیات نیرو‌های مسلح یمن با پهپاد، کشته‌ها و زخمی‌هایی در بین مزدوران سعودی و افسران آنها بر جای می‌گذارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، رئیس دفتر این شبکه در یمن گفت: عملیات نیرو‌های مسلح ادامه دارد و در حال حاضر خطوط پشتیبانی مزدوران سعودی را هدف قرار می‌دهد. عملیات نیرو‌های مسلح، کشته‌ها و زخمی‌هایی در بین مزدوران سعودی و افسران آنها بر جای می‌گذارد. نیرو‌های سعودی مواضع خود را مستحکم کرده‌اند، بدون آنکه پهپاد‌های مورد استفاده نیرو‌های مسلح را در نظر بگیرند. بر اساس اطلاعات موجود، پهپاد‌های مورد استفاده تا ۱۰ بمب حمل می‌کنند.

تصاویر حملات پهپادی نیرو‌های یمنی به مزدوران سعودی

به گزارش شبکه المسیره، نیرو‌های مسلح یمن تصاویر ویژه‌ای از هدف قرار دادن افسران، نظامیان و خودرو‌های زرهی متجاوزان سعودی با پهپاد‌های «رجوم» در جبهه‌های مرزی نجران، جیزان و عسیر منتشر کردند.