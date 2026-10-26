معاون وزیر راه و شهرسازی از پیگیری رفع مشکلات اسنادی اراضی شهرک قائم اراک و قرار گرفتن خرید هزار هکتار زمین در برنامه امسال استان مرکزی خبر داد؛ تأمین مسکن استیجاری کارگران نیز با مشارکت صنایع دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مدیران استان مرکزی، راهکار‌های تأمین زمین، رفع موانع حقوقی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن بررسی شد.

در این نشست، مشکلات ثبتی و مالکیتی اراضی ۹ هکتاری شهرک قائم اراک و اسناد قولنامه‌ای بهره‌برداران مورد توجه قرار گرفت.

علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، دستور داد نماینده‌ای از سازمان ملی زمین و مسکن برای پیگیری مستقیم این موضوع در محل مستقر شود.

هدف از این اقدام، رفع مشکلات دیرینه مالکان و رسیدگی به دغدغه‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگران عنوان شد.

استاندار مرکزی نیز بر بررسی دقیق مدارک و حل ریشه‌ای مشکلات حقوقی و ثبتی اراضی تأکید کرد.

در ادامه، آخرین وضعیت طرح ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن اراک و روند تأمین منابع مالی مدارس پیش‌ساخته این مجموعه بررسی شد.

تأمین دو مدرسه با استفاده از سازه‌های سبک فولادی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین تأمین مسکن کارگران صنایع با مشارکت صاحبان واحد‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، زمین مورد نیاز برای ساخت واحد‌های استیجاری در اختیار صنایع قرار می‌گیرد.

آماده‌سازی زمین با همکاری صاحبان صنایع انجام خواهد شد و الگوی اجاره‌داری پنج‌ساله برای این واحد‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنین با توجه به کمبود زمین در اراک، خرید هزار هکتار زمین در برنامه امسال اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی قرار گرفت.

این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت تأمین زمین، رفع موانع اجرای طرح‌های مسکن و پاسخ‌گویی به نیاز خانوار‌ها و کارگران استان دنبال می‌شود.