نشست فاطمی با عنوان «مسجد، مدرسه و محله» با حضور جمعی از دانش‌آموزان و مسئولان فرهنگی و مذهبی در دبیرستان تحولی محدثه دهدشت برگزار شد.

نشست فاطمی با محوریت پیوند مسجد، مدرسه و محله در دهدشت

نشست فاطمی با محوریت پیوند مسجد، مدرسه و محله در دهدشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر دبیرستان تحولی محدثه دهدشت با اشاره به برگزاری نخستین برنامه از این نوع در مدرسه گفت: هدف از اجرای این طرح، ایجاد پیوند و هم‌افزایی میان مسجد، مدرسه و محله است؛ چراکه معنویت و علم، دو بال پیشرفت و تعالی انسان هستند.

نجمه شاپوری افزود: حضور دانش‌آموزان در اجتماع و مشارکت در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، زمینه رشد مهارت‌های اجتماعی آنان را فراهم می‌کند و موجب تقویت ارتباط آنها با مسجد و جامعه می‌شود.

وی اضافه کرد: این برنامه در مراسم‌های آینده با گستره و شکوه بیشتری در محله‌ها و مساجد دیگر نیز برگزار شود.

امام جمعه دهدشت نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت تربیت دینی نسل آینده، هم‌افزایی میان مسجد، مدرسه و خانواده را ضروری دانست.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر با اشاره به گسترش شبهات و ضرورت پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی دانش‌آموزان گفت: تأمین نیاز‌های معنوی نسل جوان باید از سوی افراد متخصص و آگاه دنبال شود.

وی افزود: اجرای طرح‌هایی با محوریت مسجد، مدرسه و منزل و حضور کارشناسان دینی در مدارس برای برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ، می‌تواند به تقویت آموزش‌های دینی و ارتقای آگاهی خانواده‌ها و دانش‌آموزان کمک کند.

امام جمعه دهدشت همچنین بر ضرورت همکاری مجموعه آموزش‌وپرورش، کارشناسان دینی و خانواده‌ها برای تحقق اهداف تربیتی این طرح تأکید کرد.