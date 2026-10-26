سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد با اجرای دو طرح مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن، گام مهمی برای تأمین مسکن و خانه‌دار شدن خانواده‌ها برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، عظیمی‌زاده، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد، با اشاره به روند اجرای طرح‌های مسکونی این سازمان گفت: طرح هزار و ۲۱۶ واحدی شهید محمدخانی و طرح ۳۵۲ واحدی دانه‌سا، دو پروژه در حال اجرای سازمان همیاری شهرداری‌های استان در حوزه نهضت ملی مسکن هستند.

وی افزود: تاکنون بخشی از واحد‌های این دو طرح تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است و عملیات اجرایی سایر واحد‌ها نیز با هدف تکمیل و تحویل در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد با اشاره به وضعیت طرح شهید محمدخانی بیان کرد: از مجموع ۷۶ بلوک آپارتمانی این پروژه، عملیات اجرایی ۳۰ بلوک به پایان رسیده و واحد‌های آن به متقاضیان واگذار شده است.

عظیمی‌زاده درباره طرح دانه‌سا نیز گفت: تاکنون چهار بلوک از مجموع ۱۱ بلوک این پروژه تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است و روند اجرای سایر بلوک‌ها ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، دو طرح شهید محمدخانی و دانه‌سا در مجموع هزار و ۵۶۸ واحد مسکونی را شامل می‌شوند و تکمیل و واگذاری واحد‌های باقی‌مانده می‌تواند زمینه خانه‌دار شدن شمار بیشتری از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان یزد را فراهم کند.