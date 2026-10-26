به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ طا‌ها جهانبین با کسب رتبه ۸ منطقه دو و ۱۸ کشوری بهترین نتیجه را در میان دانش آموزان هرمزگانی کسب کرد.

او می‌گوید پیش از آغاز جنک تحمیلی سوم در دبیرستان طلایه داران اسدپور روزانه ۱۱ ساعت درس می‌خواند، اما با آغاز جنگ و شنیدن صدای انفجار‌ها دیگر نمی‌توانستند در مدرسه درس بخوانند.

طا‌ها می‌گوید اولین صدای انفجار را در مدرسه شنید و با همکلاسی هایش به دنبال علت این صدا می‌گشتند.

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او می‌گوید نمی‌توانستند شرایط را تغییر دهند بنابراین تلاش کرد که بر روی هدف متمرکز شود.‌

می‌گوید هدفش جبران تلاش‌های پدر و مادر، دبیران و مدیر مدرسه و قبولی در رشته دندانپزشکی بود.