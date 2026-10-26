توسعه هوش مصنوعی، محور جلسه مشاوران فناوری اطلاعات و ارتباطات استان بود و بر فراهم شدن زمینه‌ی پرورش استعدادهای علاقمند به این حوزه تاکید شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و امنیت سایبری، برگزاری رویداد یا جشنواره تخصصی در کرمان تا اول آذر را خواستار شد.

غلامرضا سالاری، در مراسم تجلیل و اهدا پروانه احراز صلاحیت مشاوران فناوری اطلاعات و ارتباطات استان کرمان اعلام کرد:هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها تأثیر چشمگیری بر توسعه استان کرمان دارد.

بگفته وی امروز فناوری‌های ارتباطی از محدوده ابزار‌های مجازی فراتر رفته و به بخشی از زندگی روزمره، تولید، تجارت و خدمات تبدیل شده‌اند؛ بنابراین، حمایت از کسب‌وکار‌های این حوزه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی باید در اولویت قرار گیرد.