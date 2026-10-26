به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، با رسیدن موعد اعزام علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش فوتبال کشورمان برای گذراندن دوره آموزشی خدمت مقدس سربازی، خود را به پادگان آباده شیراز معرفی کرد.

بیرانوند باید دوران خدمتش را در باشگاه فجر سپاسی شیراز سپری کند، اما به علت بسته‌بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی تا نیم‌فصل اجازه حضور در مسابقات را ندارد و در پنجره نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل می‌تواند به فهرست تیم فجرسپاسی اضافه شود و در نیم فصل دوم شاگرد مهدی رجب زاده در این تیم شود.