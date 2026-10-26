کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: کمینه دما امشب ، چهارم آبان در مناطق کوهستانی خراسان رضوی به کمتر از صفر درجه می‌رسد.

پیش بینی دمای زیر صفر در نواحی کوهستانی خراسان رضوی، امشب ۴ آبان

پیش بینی دمای زیر صفر در نواحی کوهستانی خراسان رضوی، امشب ۴ آبان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، زهرا مبشری نسب افزود: در مسیر‌های کوهستانی نیز مه گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی سطح جاده دور از انتظار نیست.

وی افزود : طبق تحلیل آخرین نقش‌های هواشناسی برای فردا نیز افزایش ابر، باران و رعد و برق پیش‌بینی شده که در نواحی شمال غرب با احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب همراه است.

کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: در نیمه شرقی و نیمه جنوبی استان خراسان رضوی نیز افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و غبار طی هفته جاری پدیده غالب جوی است.

در شبانه روز گذشته باخرز با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سبزوار با دمای ۲۶ درجه گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین ۲۲ و ۶ درجه سلسیوس متغیر است.