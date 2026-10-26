شورای تشکل‌های نشر در نامه‌ای به معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مسئله کاغذ درخواست کردند تا موضوع ارز تخصیص یافته شفاف سازی شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پی انتشار خبر واردات کاغذ‌های ۲۰ میلیون دلاری با ارز نرخ مصوب بانک مرکزی، شورای تشکل‌های نشر شامل انجمن‌های فرهنگی ناشران در نامه‌ای به محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، خواستار ورود «خانه کتاب و ادبیات ایران» به‌عنوان بازوی اجرایی معاونت فرهنگی به ماجرای توزیع این کاغذ‌ها شدند.

متن این نامه بر ایجاد تفاهم، اعتماد و شفافیت در خصوص تسهیلات اعطا شده به ناشران، تاکید کرده و خواستار اجرایی شدن طرح اهدای کاغذ به ناشران شده است.

پیش‌تر، ابراهیم کریمی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که این کاغذ‌ها قرار است برای توزیع در اختیار «تعاونی ناشران آشنا» قرار گیرد.

تعاونی ناشران آشنا، در دولت دوازدهم مسئولیت کارگروه کاغذ را برای توزیع کاغذ دولتی را بر عهده داشت.