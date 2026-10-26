دبیر ستاد جوانی جمعیت بانک مرکزی گفت: برخی ابزارهای ضمانتی به دلیل تغییرات قیمت و تورم از فهرست وثایق قابل‌استفاده در شبکه بانکی خارج شدند و به همین علت مسئله «ضمانت‌نامه‌ها» به یکی از مشکلات اساسی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری تبدیل شده است.

ضمانت‌ها، یکی از مشکلات اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

ضمانت‌ها، یکی از مشکلات اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

سید محمدهادی سلطان‌العلمایی، دبیر ستاد جوانی جمعیت بانک مرکزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در مهرماه امسال، پرداخت وام ازدواج نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴، به لحاظ تعداد و ارزش، ۴۱ درصد رشد داشته است.

سلطان‌العلمایی با اشاره به اینکه سقف وام ازدواج امسال افزایش نیافته است، گفت: با مساعدتی که مجلس داشت، دو اتفاق افتاد؛ از یک سو، شتاب تورمی بر ارزش تسهیلاتی که ارائه می‌شود، غلبه کرده و ما را تا حدی از هدف دور می‌کند و از سوی دیگر، افزایش مبلغ وام می‌تواند مشکلاتی در سایر بخش‌ها ایجاد کند.

وی همچنین با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی فعلی در حوزه تسهیلات، بحث ضمانت‌نامه‌هاست، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های زیاد و استفاده از ابزار‌های مختلف در شبکه بانکی، تغییرات قیمت باعث شده برخی ابزار‌های ضمانتی مانند ارزش سهام عدالت و ارزش یارانه‌ها از ابزار‌های قابل‌استفاده خارج شوند.

دبیر ستاد جوانی جمعیت بانک مرکزی درباره وام فرزندآوری نیز گفت: وام فرزندآوری امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۲۰ درصد رشد به لحاظ تعداد و حدود ۱۸ درصد به لحاظ ارزش دارد.

وی افزود: این ارقام بسته به ترکیب فرزند اول، دوم و سوم متغیر خواهد بود.

سلطان‌العلمایی با اشاره به وجود صف متقاضیان، گفت: منابع قرض‌الحسنه موجود در اختیار بانک‌ها در همین حد است و با تسهیل‌گری بیشتر، برآورد می‌شود حدود ۱۰ درصد به مبالغ پرداختی اضافه شود، اما این موضوع به‌تنهایی کافی نیست.

وی با تاکید بر اینکه نارضایتی حتی یک متقاضی نیز مشکل‌ساز است، خواستار تصمیم‌گیری کلان‌تر و هماهنگی بین‌دستگاهی شد.

سلطان‌العلمایی تاکید کرد: بانک مرکزی و شبکه بانکی حداکثر تلاش خود را در این حوزه انجام خواهند داد، زیرا حمایت از جوانی جمعیت جزو ضروریات کشور است و ما به اهمیت و حیاتی بودن آن واقف هستیم.

دبیر ستاد جوانی جمعیت بانک مرکزی همچنین با اشاره به موضوع تایید نرخ‌های باروری منطقه‌ای، گفت: آمادگی کامل داریم تا نرخ‌های جدید را در سامانه ثبت کنیم و بر اساس آن اقدامات لازم صورت گیرد.