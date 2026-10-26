دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز از بازداشت عوامل ضرب و شتم یک فرد مسن در منطقه گلشهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن مددی از بازداشت عوامل ضرب و شتم یک فرد مسن در منطقه گلشهر کرج خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در رابطه با فیلم منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر ضرب و شتم یک مرد مسن توسط چند جوان گفت: در پی دریافت شکایتی در این خصوص که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، موضوع در دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت و اکنون چهار متهم در بازداشت به سر می‌برند.

مددی با بیان اینکه علت اختلاف بر اساس اظهارات شاکی خصوصی و متهمان، اختلافات همسایگی بوده است، افزود: بر اساس بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته، دو نفر از متهمان از سلاح سرد استفاده کرده‌اند که ابعاد آن در حال بررسی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه این پرونده هم‌اکنون در دادسرای ناحیه سه کرج در حال رسیدگی است، گفت: با توجه به ضرورت احترام به مقام و منزلت سالمندان در فرهنگ اسلامی-ایرانی، این پرونده با جدیت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.