کارگروه تسهیل تولید و عرضه مسکن، تدوین راهکار‌هایی برای اصلاح سازوکار‌های مالیاتی و بیمه‌ای را با هدف کاهش فشار مالی بر سازندگان و رونق سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و عرضه مسکن، راهکار‌های کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و حمایت از فعالان صنعت ساختمان را بررسی کرد.

در این نشست، بر تدوین پیشنهاد‌هایی برای تعیین مالیات ساخت‌وفروش با ضوابط شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر تأکید شد.

همچنین تسهیل ارسال فهرست بیمه کارگران ساختمانی و فراهم‌کردن امکان تقسیط حق بیمه، از راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش فشار مالی بر سازندگان بود.

اعضای کارگروه همچنین با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های ساخت، بر پرهیز از ارائه پیشنهاد‌های جدید در حوزه آموزش‌وپرورش توافق کردند.

قرار است پیشنهاد‌های نهایی مالیاتی و بیمه‌ای برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای عالی مسکن و سران قوا ارائه شود تا زمینه بهبود شرایط تولید و افزایش عرضه مسکن فراهم شود.