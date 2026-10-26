ناپایداری‌های جوی در برخی مناطق کرمان از فرداسه شنبه تا پنجشنبه (۵ تا ۷ آبان) تشدید خواهد شد و جاری شدن رواناب و سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان کرمان گفت: طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۸، تا پایان هفتۀ جاری در برخی مناطق استان به ویژه نیمۀ جنوبی، جنوب‌غرب و ارتفاعات مرکزی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب ناپایداری‌های جوی ادامه دارد.

حمیده حبیبی ادامه داد: ناپایداریها به صورت افزایش ابر، بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعد و برق، وزش تندباد‌های لحظه‌ای، خیزش گردو خاک و بارش تگرگ در مناطق مستعد جنوب استان خواهد بود.

وی افزود: از فرداسه شنبه تا پنجشنبه ناپایداری‌ها تشدید خواهد شد و با توجه به ماهیت بارش‌ها آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی در نواحی مذکور دور از انتظار نیست.

خانم حبیبی درباره بارندگی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۹:۳۰ امروز (دوشنبه ۴ آبان) در استان کرمان گفت: کوشک علیا شهرستان بافت: ۲۳.۵ میلیمتر،قلعه گنج: ۴.۲،کهنوج ۲.۶ میلیمتر، بم: ۱.۵، ساردوئیه: ۲.۵، فاریاب ۲.۲، راین: ۲.۱، بم: ۱.۵،جبالبارز: ۱.۵ بارش ثبت شده است.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمان بیان کرد: همچنین درسیدمرتضی شهرستان رابر ۱۷ میلیمتر، دهسرد ۱۷، دهبکری بم ۱۶، طرنگ بافت ۱۰ و دریجان بم ۱۰ و دولت آباد ارزوئیه هفت میلیمتر بارندگی ثبت شد.

حمیده حبیبی در پایان افزود: صبح امروز (دوشنبه) لاله زار با دمای ۱.۲ درجه سانتیگراد، سردترین و زهکلوت روز گذشته با دمای ۳۵.۹ درجه، گرم‌ترین نقطه استان بود.