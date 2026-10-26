احمد کرمی از اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار برای تعریض مسیر مهران- دهلران- اندیمشک طی امسال و سال بعد خبر داد و گفت: این جاده به دلیل تردد زیاد و وقوع حوادث رانندگی‌در اولویت طرح‌های عمرانی استان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جان‌باختن هفت نفر طی سه حادثه رانندگی در جاده دهلران به اندیمشک؛ ضرورت ایمن‌سازی این مسیر را به مطالبه جدی مردمی در جنوب استان ایلام تبدیل کرده است.

استاندار ایلام امروز، دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای؛ حادثه تصادف مرگبار در مسیر دهلران- اندیمشک که به جان‌باختن شش نفر از هم‌استانی‌ها و هم‌وطنان منجر شد را تسلیت گفت و از پیگیری فوری برای شتاب در اجرای طرح بهسازی این راه خبر داد.

وی اظهار کرد: پس از اطلاع از این حادثه؛ موضوع در نشست ستاد اربعین تهران مطرح و با معاونان مربوطه وزارت راه و شهرسازی و مدیران استانی برای برگزاری جلسه اضطراری هماهنگ شد؛ تا موانع اجرای طرح بررسی و روند تکمیل آن تسریع شود.

استاندار ایلام تشریح کرد: طول جاده دهلران- اندیمشک ۸۷ کیلومتر است که ۱۷ کیلومتر از آن به بهره‌برداری رسیده و حدود ۲۰ کیلومتر دیگر نیز آماده آسفالت است.

کرمی تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبار و پرداخت مطالبه‌های پیمانکاران انجام شده است تا عملیات اجرایی این طرح با شتاب بیشتری پیش برود.

وی ادامه داد: افزایش تردد به سمت مرز مهران و احتمال سنگین‌تر شدن بار ترافیکی این مسیر، ضرورت شتاب در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و بهسازی را دوچندان کرده است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید برنامه زمان‌بندی و کار‌های اجرایی خود را برای پیشبرد طرح ارائه کنند تا با رفع موانع موجود، روند تکمیل این جاده شتاب گیرد و از وقوع حوادث تلخ مشابه جلوگیری شود.

کرمی یادآوری کرد: با توجه به اهمیت جاده مهران- دهلران- اندیمشک؛ این مسیر از اولویت‌های عمرانی استان به شمار می‌رود و شتاب در تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آن ضروری است.

فرماندار ویژه دهلران نیز خواستار شتاب‌بخشی به طرح چهارخطه کردن ۲۵ کیلومتر از این مسیر و اجرای فوری اقدام‌های ایمنی شده است.

مراد یگانه امروز در نشست بررسی مشکلات جاده دهلران به اندیمشک با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و رئیس پلیس راه استان ایلام؛ بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای ایمن‌سازی، کاهش حوادث رانندگی و رفع نقاط حادثه‌خیز این مسیر تأکید کرد.

وی گفت: ایمن‌سازی راه‌ها و کاهش حوادث رانندگی از مطالبه‌های جدی مردم است و رسیدگی به وضعیت جاده دهلران به اندیمشک، راه‌های روستایی، نصب نشانه‌های هشدار دهنده، تجهیز مسیر‌ها و ایجاد سرعت‌کاه‌های استاندارد باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بازدید‌های میدانی و تصمیم‌گیری در باره مشکلات راه‌ها هنگامی نتیجه‌بخش خواهد بود که مصوبات در کوتاه‌ترین زمان اجرا شود و مردم آثار آن را در ایمنی تردد ببینند.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به پیگیری‌های تازه استاندار ایلام در سطح ملی ادامه داد: رایزنی‌ها برای شتاب‌بخشی به طرح چهارخطه کردن ۲۵ کیلومتر از جاده دهلران به اندیمشک و بهره‌برداری از این مسیر در دست انجام است.

وی تقویت نیروی انسانی، تجهیزات و ناوگان خودرویی پلیس راه، ایجاد سرعت‌کاه‌های استاندارد و تقویت روشنایی سه‌راهی کاور، بیشه‌دراز و محدوده پلیس راه دهلران را از کار‌های ضروری برای ارتقای ایمنی این مسیر برشمرد.

یگانه همچنین خواستار تعیین تکلیف و تکمیل عملیات آسفالت طرح سنگرنادر به طول چهار کیلومتر تا دو هفته آینده و اجرای عملیات پهنادهی و بهسازی مسیر پلمیمه به سمت مازعبدلی شد.

وی از دستگاه‌های مسئول خواست با حضور میدانی در جاده دهلران به اندیمشک، نقاط پرخطر را بررسی کنند و کار‌های فوری برای کاهش حوادث را در اولویت قرار دهند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری ایلام نیز در این نشست با اشاره به وضعیت طرح‌های راه‌سازی منطقه گفت: مسیر چیخاب تا جلیزی۲۰ کیلومتر طول دارد که تاکنون ۱۴ کیلومتر آن تکمیل شده است و باید در باره ادامه عملیات و تعیین تکلیف بخش باقی‌مانده تصمیم‌گیری شود.

مجید عسگری افزود: با توجه به حجم تردد در جاده‌های دهلران؛ اصلاح زیرساخت‌ها باید با فرهنگ‌سازی همگانی و افزایش دقت رانندگان همراه باشد و رسانه‌ها می‌توانند در آگاهی‌بخشی و کاهش رفتار‌های پرخطر نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام هم در این نشست گفت: وظیفه اصلی راهداری نگهداری راه‌ها است؛ اما این مجموعه در اجرای بیشتر طرح‌های راه‌سازی شهرستان نیز مشارکت داشته است.

حیدر دشتی‌پور افزود: در نیمه نخست امسال بیش از ۴۴۲ هزار تردد در این شهرستان ثبت و هشت دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت در راه‌های دهلران به اندیمشک و مهران نصب شده است.

وی ادامه داد: عملیات پهنادهی مسیر از چنگوله به سمت دهلران و مازعبدلی تا پل میمه انجام شده و لازم است پیمانکار برای ادامه کار در محل طرح حضور یابد.

دشتی‌پور توضیح داد: طرح جاده دهلران به اندیمشک به شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور واگذار شده است و نصب نشان‌های ایمنی نیز بر پایه بازدید‌های میدانی و با همکاری راهداری و دستگاه‌های مرتبط پیگیری خواهد شد.

جاده دهلران به اندیمشک اصلی‌ترین مسیر دسترسی جنوب استان ایلام به خوزستان است و محدودیت عرض در بخش‌هایی از آن؛ ضرورت بهسازی زیرساخت‌ها و ارتقای ایمنی آن را دوچندان می‌کند.

جان‌باختن هفت نفر و زخمی شدن هفت نفر دیگر در سه حادثه رانندگی جداگانه طی سه روز گذشته، واکنش و انتقاد مردم و فعالان رسانه‌ای منطقه و استان ایلام را درباره وضعیت این جاده برانگیخته است.

آنان خواستار شتاب در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و پاسخ‌گویی روشن درباره زمان‌بندی تکمیل و اتمام این طرح مهم هستند.