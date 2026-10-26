مستند‌های «کشف قتل‌های باستانی» و «نقش لعاب» امشب با موضوع بررسی جنایت‌های تاریخی و سیر تحول کاشی‌کاری ایران، از شبکه مستند پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «کشف قتل‌های باستانی» با واکاوی پرونده‌های قتل تاریخی و بررسی شواهد تازه ، به دنبال رمزگشایی از جنایت‌هایی است که قرن‌ها از وقوع آنها گذشته است.

این مستند با بازخوانی یافته‌های جدید و آثار باقی‌مانده از گذشته، ابعاد پنهان این قتل‌ها و چگونگی وقوع آنها را بررسی می‌کند.

این مجموعه امشب ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۱ پخش خواهد شد.

همچنین مستند «نقش لعاب» با مرور تاریخ کاشی‌کاری ایران از دوران باستان تا پایان دوره قاجار، تحولات زیبایی‌شناختی، فنون ساخت و مفاهیم فرهنگی و تاریخی آثار لعاب‌دار ایرانی را بررسی می‌کند.

این مستند امشب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۳ روی آنتن می‌رود.