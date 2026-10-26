به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از کانال خبری نایا، علی الزیدی نخست‌وزیر عراق، حمید الشطری رئیس سازمان اطلاعات این کشور را برکنار کرد.

دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد: مأموریت «حمید الشطری» به عنوان رئیس سازمان اطلاعات ملی عراق پایان یافته است و فرمان برکناری حمید الشطری از زمان صدور آن اجرا خواهد شد.

این در حالیست که دادگاه تحقیق الکرخ سوم بغداد امروز دوشنبه دستور بازداشت رئیس شورای استان میسان را صادر کرد. این اقدام در پی شکایتی صورت گرفت که دفتر نخست وزیر عراق در مورد تهدید‌های مطرح شده از سوی «مصطفی دعیر» درباره نافرمانی مدنی و مسدود کردن جاده‌ها در صورت باز نشدن مرز چذابه با ایران مربوط است.