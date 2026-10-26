به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالرحمن مرادزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اقدامات نظارتی و با همکاری پلیس اطلاعات، دو بهله شاهین از یک متخلف شکار و صید در ایست و بازرسی شهید صلاحی دشتستان کشف شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش و مقابله با تخلفات مرتبط با زنده‌گیری، نگهداری و خریدوفروش غیرمجاز پرندگان شکاری در معرض خطر انقراض، افزود: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، یگان حفاظت محیط‌زیست و دیگر نهاد‌های حفاظتی و امنیتی، نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی و صیانت از تنوع زیستی استان بوشهر دارد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر همچنین از شهروندان خواست در صورت دیدن هرگونه تخلف مرتبط با حیات‌وحش، موضوع را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط‌زیست یا با شماره گویا ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدام‌های قانونی لازم انجام شود.

مرادزاده در پایان بر اهمیت مشارکت عمومی و همکاری نهاد‌های مسئول در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های طبیعی استان تأکید کرد.