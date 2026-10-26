یادواره شهید نوروزی از شهدای راه امنیت کهگیلویه و بویراحمد در زادگاهش
پنجمین یادواره شهید «موسی نوروزی» از شهدای راه امنیت کهگیلویه و بویراحمد در زادگاهش روستای بردله برگزار شد.
حجتالاسلام راوند، امام جمعه دیشموک، در این مراسم با اشاره به ابعاد نبرد حق علیه باطل، پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران را قطعی دانست و گفت: «در این نبرد بزرگ، شک نکنید که ایران پیروز میدان خواهد بود.
سرهنگ جهانتاب، جانشین ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه هم گفت: شهدا در تمامی ابعاد زندگی، از مرام و مسلک گرفته تا شیوه زیست، حضرت زهرا (س) را الگوی نخست خود قرار دادند.
سرهنگ جهانتاب افزود: این الگوپذیری تنها محدود به شهدا نیست، بلکه امامان معصوم نیز در مفاهیمی همچون ولایتمداری، دشمنشناسی و ایستادگی در دفاع از حریم ولایت، از حضرت زهرا (س) الگو گرفتهاند و همین مسیر درست، سرمنشأ موفقیت و اصالت آنان بوده است.