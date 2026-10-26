ضور جمعی از خانواده معظم شهدا، مسئولان محلی و مردم منطقه در زادگاه ایشان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان کهگیاویه و بویراحمد ؛ پنجمین یادواره شهید «موسی نوروزی»، از شهدای مدافع امنیت، با ح

حجت‌الاسلام راوند، امام جمعه دیشموک، در این مراسم با اشاره به ابعاد نبرد حق علیه باطل، پیروزی نهایی جمهوری اسلامی ایران را قطعی دانست و گفت: «در این نبرد بزرگ، شک نکنید که ایران پیروز میدان خواهد بود.

سرهنگ جهانتاب، جانشین ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه هم گفت: شهدا در تمامی ابعاد زندگی، از مرام و مسلک گرفته تا شیوه زیست، حضرت زهرا (س) را الگوی نخست خود قرار دادند.