به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های نهایی و رده بندی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در سه وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در قزاقستان، در حال برگزاری است.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. هدایتی در دیدار نهایی مقابل داریوش ویتک از مجارستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و طلایی شد.