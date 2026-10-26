مرحله دوم طرح آبرسانی به مناطق کهورخشک، آب‌باریک درشهرستان گُنبکی استان کرمان به بهره بردازی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: با اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال و اعتبارر ۱۸ میلیارد تومان، ۱۸۰۰ خانوار باجمعیت ۷ هزار نفر در ۱۸ روستای شهرستان گُنبکی از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

سردار محمد علی نظری تأکید کرد: اقدامات جهادی در حوزه‌های راه‌سازی، ساخت مسکن محرومان، آبرسانی، احداث مساجد و سایر ابعاد محرومیت‌زدایی فعالانه ادامه دارد.