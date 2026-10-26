وزیر امور خارجه به مناسبت هفته پدافند غیرعامل تاکید کرد: پدافند غیر عامل با اهتمام تمامی ارکان حاکمیت و حضور پررنگ ملت شریف ایران در میدان‌های مقاومت، باعث پایداری ستودنی کشور در دو جنگ اخیر شد و بسیاری از توطئه‌های دشمنان انقلاب و ایران اسلامی را خنثی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همزمان با فرا رسیدن هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل فرصت را غنمیت شمرده، نقش و جایگاه این عرصه بسیار مهم را که در سایه رهنمود‌های حکیمانه و درایت رهبر شهیدمان بنیان گذاشته شد و با اهتمام تمامی ارکان حاکمیت و حضور پررنگ ملت شریف ایران در میدان‌های مقاومت، موجب پایداری ستودنی کشور در دو جنگ اخیر شد و بسیاری از توطئه‌های دشمنان انقلاب و ایران اسلامی را خنثی نمود، یادآوری می‌نمایم.

مقاومت پیروزمندانه کشور عزیزمان طی دو تهاجم اخیر دشمن، تنها از رهگذر همبستگی و بسیج تمامی بخش‌های نظامی و غیر نظامی، و حضور افتخار آمیز آحاد ملت ایران در میادین مقاومت میسر شده و با بهره مندی از تمامی ظرفیت‌های موجود و هماهنگی و همکاری نزدیک نیرو‌های مسلح و دستگاه سیاست خارجی در مسیر صیانت از استقلال و سربلندی کشور، موفقیت‌های عظیمی را برای میهن اسلامی به ارمغان آورده است.

وزارت امور خارجه با عنایت ویژه به شعار هفته گرامیداشت پدافند غیر عامل در سال ۱۴۰۵ تحت عنوان «پدافند مردم محور، ایران پایدار» ضمن تاکید بر نقش اصلی مردم در دفاع از ایران اسلامی، از تمام ظرفیت خود در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی، در راستای دفاع سیاسی و حقوقی از کشور و تأمین منافع ملی منطبق با رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، استفاده خواهد کرد و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

در خاتمه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی بخصوص رهبر شهید انقلاب، فرارسیدن هفته پدافند غیر عامل را به تمامی مسئولان و دست اندرکاران این حوزه، تبریک عرض نموده و موفقیت آنان در خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران در این شرایط خطیر را از حق تعالی مسألت می. نمایم.