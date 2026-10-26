اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور، بر تسریع در صدور کارت‌های ملی و حذف موازی کاری در بحث احراز هویت افراد تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست مشترک رییس و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با محمد جمالو معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور ظهر امروز (دوشنبه ۴ آبان ماه) در محل سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد. در این نشست که معاونان سازمان ثبت احوال کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات این سازمان در امور تعریف شده این سازمان توسط مسئولان سازمان ثبت احوال کشور ارائه شده و اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص گزارش ارائه شده پرداختند.

گزارشات ارائه شده توسط معاونان سازمان ثبت احوال کشور در خصوص میزان موالید، میزان مرگ و میر، میزان ازدواج و طلاق و سایر امور هویتی افراد بود و رییس سازمان ثبت احوال کشور نیز گزارشی از روند کار این سازمان بویژه در بحث صدور کارت‌های ملی و بحث احراز هویت‌ها ارائه کرد. در این نشست مواردی از جمله تأکید بر تقویت پدافند غیرعامل در حفظ اطلاعات هویتی افراد، تاکید بر تسریع صدور کارت‌های ملی و حذف شرکت‌های موازی در موضوع احراز هویت افراد توسط اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس مطرح شد.

همچنین موضوع هوشمندسازی کامل انحصار وراثت، رسیدگی ویژه به وضعیت معیشتی کارکنان سازمان ثبت احوال کشور جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کردند. پس از ارائه درخواست‌ها و نظرات اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس، رییس و معاونان سازمان ثبت احوال کشور پاسخ‌های لازم را ارائه کرده و در نهایت رییس سازمان ثبت احوال نیز قول مساعد داد که موارد مطروحه در اسرع وقت پیگیری و اجرایی شود.

در ادامه این نشست رییس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات بر برگزاری نشست‌های تکمیلی در آینده تأکید کردند. پیش از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس با رییس و معاونان سازمان ثبت احوال کشور، بازدیدی از فرایند صدور کارت‌های ملی و مشکلات این حوزه همچنین سامانه‌های بکارگیری شده در این سازمان در خصوص اطلاعات هویتی افراد صورت گرفت و مشکلات از نزدیک احصا شد.

محمد صالح جوکار، حجت الاسلام و المسلمین قاسم روانبخش، علی اصغر نخعی راد، کامران غضنفری، محمد بیات، ولی الله بیاتی، سید روح الله موسوی، سید مرتضی محمودی و علی احمدی در این بازدید حضور داشتند.