به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راضیه شهاب در آیین معارفه شهردار جدید رباط کریم گفت: علاوه براین، باتوجه به کاهش منابع درآمدی شهرداری‌ها، استفاده از مشارکت و ظرفیت‌های بخش خصوصی به شهرداران توصیه شده است و باید برای توسعه شهر‌ها از بخش خصوصی و توانمندی‌های آن استفاده شود.

در این مراسم که در سینما فرهنگ رباط کریم برگزار شد علیرضا عرب، سکان مدیریت شهری رباط کریم را بدست گرفت و از خدمات حمیدالهیاری شهردار سابق این شهر قدردانی شد.