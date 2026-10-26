سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج گفت: هرگونه افزایش خودسرانه کرایه پیش از تصویب و ابلاغ قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حافظ مرادی سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج گفت: تاکنون هیچ‌گونه افزایش رسمی در نرخ کرایه تاکسی‌های شهر یاسوج اعلام و ابلاغ نشده است و هرگونه افزایش نرخ پیش از تصویب و تأیید مراجع ذی‌صلاح، تخلف محسوب می‌شود.

مرادی افزود: شهروندان در صورت مشاهده دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب، می‌توانند با تماس با سامانه ۱۳۷ و اعلام شماره تاکسی، تخلف را گزارش کنند تا موضوع از سوی مراجع مربوطه پیگیری شود.

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج با اشاره به نظارت بر عملکرد رانندگان تاکسی تصریح کرد: مأموران نظارتی در ایستگاه‌های تاکسی مستقر هستند و بر نحوه فعالیت رانندگان و رعایت نرخ‌های مصوب نظارت می‌کنند.