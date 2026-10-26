معاون اول قوه قضائیه گفت: اجرای هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها باید با توزیع متناسب پرونده‌ها، زمینه اعمال سلیقه و سوگیری را کاهش دهد و اعتماد عمومی به عملکرد قوه قضائیه را بیش از پیش تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تحقق عدالت افزود: هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن توزیع متناسب پرونده‌ها، زمینه اعمال سلیقه و سوگیری کاهش یابد و اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضایی بیش از پیش تقویت شود.

فناوری در خدمت مدیریت صحیح

معاون اول قوه قضائیه گفت: نباید تصور شود که صرف راه‌اندازی یک سامانه، همه مسائل را برطرف می‌کند. فناوری باید در خدمت مدیریت صحیح قرار گیرد و اجرای آن با شناخت دقیق وضعیت موجود همراه باشد.

تفکیک پرونده‌های معوق از ارجاعات جدید

حجت الاسلام خلیلی با اشاره به وجود پرونده‌های معوق و انباشته در برخی حوزه‌های قضایی، بر ضرورت تفکیک این پرونده‌ها از ارجاعات جدید تأکید کرد و افزود: پرونده‌های قدیمی باید با برنامه‌ریزی مشخص پیگیری شوند و حجم پرونده‌های انباشته نباید مانعی برای پیشبرد طرح ارجاع هوشمند باشد.

ضرورت تشکیل کمیته رفع موانع فنی و حقوقی

معاون اول قوه قضائیه گفت: برای پیگیری مشکلات و رفع موانع، لازم است کمیته‌ای مشخص تشکیل شود تا موضوعات فنی و حقوقی مطرح‌شده از سوی استان‌ها را بررسی کند و برای آنها راهکار مناسب ارائه دهد.

هوشمندسازی باید به افزایش شفافیت و تحقق بهتر عدالت منجر شود

حجت الاسلام خلیلی افزود: هدف از اجرای سند تحول و تعالی قضایی، ایجاد تغییرات مؤثر و ملموس در عملکرد دستگاه قضایی است و هوشمندسازی باید به بهبود فرایندها، کاهش زمینه‌های تبعیض و اعمال سلیقه، افزایش شفافیت و تحقق بهتر عدالت منجر شود.