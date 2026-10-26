به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال کمتر از ۱۵ سال ایران در پنجمین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی جمهوری آذربایجان به مصاف تیم موریس رفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

در این دیدار، متین چشمی در دقیقه ۲۲ گل نخست ایران را به ثمر رساند و حسام احمدلو نیز دو دقیقه بعد، در دقیقه ۲۴، دومین گل ملی‌پوشان کشورمان را وارد دروازه موریس کرد.

تیم موریس در دقیقه ۴۰ یکی از گل‌ها را جبران کرد، اما در ادامه ملی‌پوشان ایران با حفظ برتری خود، بازی را به سود ایران به پایان رساندند.

تیم ملی زیر ۱۵ سال ایران در این مسابقه با ترکیب سعید مقدسی، طا‌ها طالبی، محمد گلیج، عرفان سلمانی، امیر محمدمشفقی، کیان نصیری، حسام احمدلو و مهدی کولیوند به میدان رفت.