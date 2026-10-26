نمایش «بشنو» به نویسندگی و کارگردانی زهرا خیالی‌صبری، از تولیدات کانون پرورش فکری، آذر ماه در مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این نمایش به سفارش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ویژه مخاطبان نوجوان و بزرگسال و بر اساس اشعار مولانا تولید شده است.

نمایش «بشنو» که پیش از این در جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی شارلویل‌مزی‌یر فرانسه اجرا شده است، آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۵ در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی شارلویل‌مزی‌یر فرانسه از معتبرترین رویداد‌های جهان در حوزه نمایش عروسکی است که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. در این جشنواره، گروه‌های مطرح از کشور‌های مختلف تازه‌ترین آثار خود را روی صحنه می‌برند و فضای شهر به صحنه‌ای بزرگ برای هنر عروسکی تبدیل می‌شود.

زهرا خیالی‌صبری پیش از این نیز با نمایش‌های «زمین و چرخ»، «تا یک بشمار»، «خاک و تاج» و «خانه‌ی برنارد آلبا» در این جشنواره حضور داشته است که همگی با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده‌اند.

در نمایش «بشنو»، زهرا خیالی‌صبری علاوه بر نویسندگی و کارگردانی، طراحی و اجرای نمایش را نیز بر عهده دارد. رها جهانشاهی مجری طرح، سعید زین‌العابدینی مدیر تولید، رکسانا بهرام دستیار کارگردان و علیرضا قهرمانی آهنگساز این اثر هستند.

همچنین فرشید شفیعی طراح گرافیک، زهرا خیالی‌صبری و علی کوزه‌گر طراحان نور، حسین عباسی مسئول اجرای فنی دکور، مائده ایزدی و ساغر فیروزآبادی مسئولان اجرای نور و مائده ایزدی، ساغر فیروزآبادی و فائزه خورشیدی مدیران صحنه و سازندگان عروسک‌های نمایش هستند.

فاطمه عباسی ساخت عروسک سه‌بعدی، علی انصاری نقاشی عروسک‌ها، الهام فرهادی اجرای گریم و کیارش مصیبی عکاسی این اثر را بر عهده دارند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نمایش «بشنو» پس از اجرا در مجموعه تئاتر شهر، در ادامه طرح اجرای تناوبی تئاتر، در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برخی شهر‌های کشور نیز روی صحنه خواهد رفت.