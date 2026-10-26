بدنبال برخورد صاعقه به فرستنده تلویزیونی، دریافت سیگنال شبکه‌های تلویزیونی استانی و سراسری در بندرعباس، قشم و هرمز به طور موقتی قطع شده است.

اختلال موقتی در دریافت شبکه‌های دیجیتال در بندرعباس، قشم و هرمز

اختلال موقتی در دریافت شبکه‌های دیجیتال در بندرعباس، قشم و هرمز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس با پوزش از شهروندان گفت: اختلال پیش آمده در دریافت سیگنال شبکه ها، موقتی بوده و تا زمان رفع آن، شهروندان می‌توانند با جستجوی دستی یا خودکار و انتخاب کانال ۲۶ شبکه‌های تلویزیونی را دریافت کنند.

محسن رئیسی افزود: همکاران ما در حال رفع این مشکل هستند و بزودی مشکل رفع و امکان دریافت همه شبکه‌های دیجیتال فراهم خواهد شد.

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